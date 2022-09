El expresidente Martín Vizcarra señaló que, tras no aceptar la propuesta del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, la bancada de APP votó en bloque a favor de vacarlo

El expresidente Martín Vizcarra aseguró que el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, y su hijo y excongresista Richard Acuña le propu­sieron en 2020 extender el mandato presidencial y congresal. Vizcarra señaló que los líderes de APP le ofrecieron apoyar desde el Congreso la extensión del período que debía cul­minar en 2021 por uno o dos años más.

«Recibo una comunica­ción de César Acuña, el líder y dueño de Alianza para el Progeso. Yo, pre­sidente de la República, y César Acuña, presiden­te de APP, también con Richard Acuña, su hijo y congresista. Y me hacen una propuesta. Me dicen: ´presidente, ¿por qué no prolongamos el manda­to presidencial y congre­sal? Como tenemos esta situación de pandemia, no pueden haber eleccio­nes el próximo año 2021. ¿Por qué no prolongamos unos dos años más? Y no­sotros apoyamos desde el Congreso el prolongar el período presidencial que debería terminar el 28 de julio de 2021´», reveló Vizcarra a través de un video en su cuenta oficial de Facebook.

El exjefe del Estado mencionó que no aceptó la propuesta y, en res­puesta, César Acuña ape­ló a su popularidad para impulsar la iniciativa.

«Yo fui claro y rotun­do: de ninguna manera (…). (Y Acuña me res­pondió:) ´pero tenemos el pretexto perfecto de la pandemia para extender. Además, usted tiene po­pulairdad, presidente. Si usted pide la extensión del mandato, nadie de va a negar. Y nosotros desde el Congreso lo respalda­mos´», aseveró.

Finalmente, resaltó que, tras negar el ofre­cimiento, fue vacado en noviembre del mismo año con votos en bloque de la bancada de Alianza para el Progreso.

«[Yo les dije que] no, porque ellos obviamente querían alargar el período porque también querían continuar en el Congreso. Desde que le dije no -por­que yo pienso siempre en lo mejor para el país-, ¿qué pasó después? Dos o tres meses más, vacan­cia. Y Alianza para el Pro­greso, el partido de César Acuña, el que apoyaba la gobernabilidad, votó así, 100% a favor de la va­cancia, porque no le acep­té prorrogar el mandato presidencial y congresal como ellos lo proponían», culminó.

Source: RPP