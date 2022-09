Posted on

En diálogo con ‘La Hora de Lalo’ en Radio Ovación, Kevin Sandoval, delantero de Cienciano, habló sobre lo que será el encuentro ante Sporting Cristal y señaló que deben aprovechar la oportunidad al jugar contra el líder del Torneo Clausura.

“Pienso que debemos jugarle de igual a igual si quere­mos seguir peleando arriba. Jugamos contra el puntero, un rival directo, un partido determinante para nosotros. En la semana hemos trabajado muy bien, vamos a llegar con el plantel completo. Va a ser un partido muy duro”, comentó Sandoval en Radio Ovación.

Además, asegura que está viviendo la mejor tempo­rada de su carrera. “Creo que estoy en buen momento. Me siento un jugador mucho más maduro. De todos los años de mi carrera, este es el mejor por el rendimiento y los números que estoy teniendo. Día a día trabajo para seguir mejorando”.

Finalmente, en la previa de la primera convoca­toria de Juan Reynoso, indicó que no tuvo contacto personal con el entrenador de la blanquirroja en su visita a Cusco. “Personalmente no conversó conmi­go. Sí fue a ver el entrenamiento, saludó a todo el plantel, el comando, pero no tuvo una conversación personal”.

