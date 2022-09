Posted on

Son solo tres las universidades públicas que no cuentan con proyectos en 0% de avance.

Cabe indicar que de un presupuesto de alrededor de S/1,200 millones para el agregado de universidades, la ejecución está por debajo del 30% (poco más de S/ 325 millones), a menos de cuatro meses de terminar el año. Si se ordena por mayor número de proyectos sin ejecución, las que están hasta arriba en la lista son la U.N Mayor de San Marcos (29), la U.N Jorge Basadre Grohmann (18), la U.N de San Antonio Abad del Cusco (18), la U.N Santiago Antúnez de Mayolo (15), la U.N de Piura (14) y la U.N Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (13).

Por otro lado, son solo tres las universidades públicas que no cuentan con proyectos en 0% de avance. Estas son la U.N Tecnológica de Lima Sur, la U.N del Callao y la U.N Autónoma Altoandina de Tarma. No obstante, sí tienen proyectos en los que se ha avanzado bastante poco (incluso menos del 5%). Otro indicador que resalta en lo que va del año es el de proyectos cancelados (o aquellos con un presupuesto institucional de apertura – PIA- mayor a cero y un presupuesto institucional modificado -PIM- en cero). Son once las universidades que tienen al menos un proyecto dado de baja el 6 de setiembre.

