La vocera del colectivo «Ley de cáncer infantil», Karina Pujar, cuestionó al Gobierno de Pedro Castillo por indicar luego de cuatro meses que no tienen el presupuesto para cumplir con la promesa de más de 4 mil millones de soles para pacientes con cáncer

La vocera del colectivo «Ley de cáncer infantil», Karina Pujar, señaló este miércoles que el Gobierno se burló de los pacientes con cáncer al aclarar re­cientemente que no hay fondos para cumplir con la promesa del presiden­te Pedro Castillo, quien ofreció 4 183 millones de soles para garantizar el tratamiento integral y el acceso a medicamentos oncológicos.

En entrevista con el programa Encendidos de RPP, Karina Pujar recordó que el mandatario Pedro Castillo recibió el pasa­do 12 de mayo en Pala­cio de Gobierno a niños oncológicos para brindar una «pizca de esperanza» a través de un monto del Ejecutivo.

«A la fecha nosotros hemos tenido reuniones donde consultábamos cuándo se iba a habilitar el cheque mencionado por el presidente, fue en mayo, estamos detrás muchos meses, ya se han cumplido cuatro meses desde lo que él prometió y sin embargo, siempre nos indicaban lo mismo: no hay presupuesto. A gran escala nosotros ya veníamos sospechando que este cheque no tenía fondos», dijo.

«Sin embargo, ya el ministro de Economía, el doctor Kurt ha podido in­formar de manera televi­sa que no tenemos fondos para poner en práctica lo que el presidente infor­mó en esos momentos. Para nosotros ha sido una burla, impotencia to­tal porque en toda esta habilitación de dinero se proporcionaba muchos temas importantes, que es el subsidio oncológico para pacientes de familias que vienen de provincias sin un sol a la capital y tiene que solventarse y hablaban también de al­bergues que de momento no se podrá ejecutar por­que no hay presupuesto», añadió.

Fallecimientos de niños y sanciones

Karina Pujar aseguró que cada día fallecen un aproximado de cinco niños oncológicos en todos los hospitales a nivel nacional debido a la «burocracia» que impide otorgar trata­mientos con normalidad y rapidez. Además, exigió sanciones a funcionarios por tantas muertes de ni­ños con cáncer.

«Todo lo que nos indi­có el presidente Castillo no se está cumpliendo, la máxima autoridad que tiene que velar por la vida de los pacientes nos ha tomado el pelo, ¿qué podemos esperar de los demás funcionarios?», se­ñaló.

Tras recordar pronun­ciamientos de la Defenso­ría del Pueblo y Contralo­ría General de la Repúlica, Karina Pujar insistió en «sanciones ejemplares» por la falta de medica­mentos y tratamiento adecuado en hospitales del país

«Se han burlado de no­sotros, no lo toman con seriedad a la lucha que nosotros venimos cami­nando todas las familias oncológicas, es una lucha ardua la que es enfren­tarse contra el cáncer, solo las familias que lo viven lo padecen y saben de la magnitud de lo que les estoy informando. Lu­char contra el cáncer no es fácil y sobre todo con un hijo es muy duro, muy difícil, es ver a tu niño día a día desgastárse por los tratamientos y más duro es saber que el día de ma­ñana no vas a tener me­dicamentos o tener cama en un hospital», dijo.

La entrada Colectivo de Ley de Cáncer Infantil califica de «burla» incumplimiento de promesa del presidente Castillo con pacientes oncológicos



