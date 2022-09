Posted on

Las redes sociales pueden ser un potencial de información sólo si uno va más allá, dijo la politóloga Daniela Ibáñez.

Para la politóloga Daniela Ibáñez, informarse de política a través de las redes sociales, no sería suficiente, pues al tratarse de medios de información rápida, impide a los lectores analizar ciertos temas. «La mayoría se informa de política a través de las redes sociales pero solo observan la información corta, muy pocos leen el artículo completo, entonces uno no puede conceptualizar todo lo que está ocurriendo a través de comentarios tan cortos», señaló Ibáñez. Bajo ese concepto destacó que en la actualidad existe una proliferación de medios alternativos en las redes sociales que muchas veces está dirigido por ciertas ideología políticas. «Con la proliferación de medios que incluso no tienen una línea editorial considero tener un punto de vista crítico y ver un poco más allá», concluyó.

