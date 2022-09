Robo ocurrió en vivienda de adulto y ladrones ya sabían lo que venían a buscar, por ello se identificó al sobrino de

El domingo que paso, tres personas, entre ellos dos ancianos fueron secuestrados, atados y amenazados den­tro de su casa de la calle Quiscapata, en el distrito de Santiago.

Los apodados ‘Tío’, ‘Sobrino’ y ‘Gavilán’ habrían usado una copia de la llave para ingresar a la casa y sorprender a toda la familia. Fueron al menos 10 minutos de terror en los que, con golpes, los maniataron y obligaron a re­velar dónde el anciano tenía guardados los ahorros de su vida.

Y tal como indica en sus apodos, el parentesco de la víc­tima con sus asaltantes salió a relucir y explicaba la razón por la que los asaltantes sabían que había una importante suma de dinero guardada en la casa del octogenario.

Mercedes relató que imploró a los delincuentes que la desaten, que no tenía intención de escapar. ‘Nos ama­rraron con pasadores, yo estaba asustada, les pedí que me desataran porque mis manos me duelen, pero no me hicieron caso’, expresó la anciana de 73 años.

La familia logró liberarse y denunciar el robo a la Policía que en tiempo récord capturó a 2 de los implicados. Falta identificar a un tercer sujeto. Con la detención también se pudo recuperar S/ 22.000.

El coronel Julio Becerra Cámara, jefe de la División de Investigación Criminal del Cusco, manifestó que los de­lincuentes usaron una llave con la que sorprendieron a quienes viven en el lugar y tras reducir a todos los que estaban allí, se dirigieron directamente a la habitación donde estaba el dinero para robarlo y salir raudamente de la casa.

Sin embargo, tras el ilícito, y hecha la denuncia policial más la verificación de imágenes de cámaras de seguridad de viviendas contiguas a la vivienda del adulto, es que identificaron y capturaron a los implicados, entre ellos el sobrino nieto de la víctima y otro familiar más.

A la fecha, son tres los detenidos y continúa la búsque­da de un cuarto implicado en el ilícito. Asimismo, debido a que la cantidad del dinero recuperado no es el total, ya que solo se encontró poco más de 22 mil soles, la policia continuará investigando el caso para capturar al cuarto implicado y determinar si él tiene el dinero restante de los 80 mil soles, que el adulto mayor junto con tanto esfuer­zo durante gran parte de sus 88 años de vida.

