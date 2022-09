Posted on

OSIPTEL lanza campaña #YoNoComproChipCallejero, con el apoyo de la PCM, MTC, Mininter, Minjus, Reniec, Indecopi y PNP.

¿Sabías que al contratar un servicio móvil en la calle y en­tregarle tu huella digital a un desconocido, le abres la puerta a tu información más personal, quedando expuesto a muchos riesgos? Frente a ello, el Orga­nismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) ha lanzado la cam­paña #YoNoComproChipCalle­jero, que busca concientizar a la ciudadanía sobre los peligros de contratar un servicio de te­lefonía móvil prepago o postpa­go en la vía pública.

Con el apoyo de la Presiden­cia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Transpor­tes y Comunicaciones (MTC), Ministerio del Interior (Minin­ter), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Registro Nacional de Identifi­cación y Estado Civil (Reniec), Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Pro­tección de la Propiedad Intelec­tual (Indecopi) y Policía Nacio­nal del Perú (PNP), la campaña hace frente a la amenaza para la seguridad ciudadana que re­presenta la venta ambulatoria de chips móviles.

Peligro inminente

La venta ambulatoria de chips vulnera los derechos de los usuarios al no ofrecer nin­guna garantía de lo adquirido, pues no hay manera de certifi­car que se sigan los protocolos necesarios para la contratación de una línea móvil.

Asimismo, el proceso de compra imposibilita al usuario a recibir información clara, de­tallada y actualizada de lo que está adquiriendo. Además, la rapidez de la operación –por ser ejecutada en plena vía pú­blica– no permite comprobar las características del servicio que están ofreciendo en la con­tratación.

Sin embargo, exponer sus datos personales a través de un huellero biométrico portátil re­presenta el mayor riesgo para la seguridad de la persona que contrata un servicio de telefo­nía de manera ambulatoria.

‘Entregar tu huella digital es como entregar tu DNI a un desconocido y al hacerlo, abres la puerta para que se cometan diversos ilícitos’, señaló el pre­sidente ejecutivo del OSIPTEL, Rafael Muente Schwarz.

‘Un mal vendedor puede ac­tivar otras líneas con la huella digital de la víctima y vender­las a personas que no quiere ser identificadas, pudiendo ser empleadas para extorsiones, contrataciones fraudulentas, tramites no consentidos (por­taciones y migraciones), así como para compras no consen­tidas de equipos de alta gama, entre otros ilícitos’, precisó.

Contratación segura

La venta de chips móviles en la vía pública está prohibida, pues de acuerdo con las nor­mas vigentes, la contratación de servicios móviles a través de distribuidores se realiza solo en puntos de venta con dirección específica, y que se encuentren previamente reportados por las empresas operadoras al OSIP­TEL.

Muente enfatizó que se han establecido reglas mínimas respecto de los canales de co­mercialización de las empresas operadoras, para que la con­tratación del servicio se lleve a cabo brindando información su­ficiente al usuario y se registre de forma adecuada la titulari­dad de los servicios públicos de telecomunicaciones.

Como parte de sus funciones, el OSIPTEL fiscaliza el cumpli­miento de las normas. Por ello, desde el 2020, ha impuesto multas por 20 millones de so­les aproximadamente, a las empresas de telefonía móvil por infracciones relacionadas a fiscalizaciones de la venta de chips móviles en la vía pública.

Venta de chips móviles en la vía pública expone a los usuarios a ser víctimas de actos delictivos como el robo de identidad



