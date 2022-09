Posted on

Tras su paso con el Saint-Étienne de la Ligue 1, Miguel Trauco continuará su carrera futbolística en la MLS, torneo donde vestirá la camiseta del San José Earthquakes hasta finales del 2023

Comenzará su propio sueño ameri­cano en los próximos días. Luego de varias semanas sin tener una decisión tomada sobre su futuro, Miguel Trau­co tiene todo listo para sumarse a San Jose Earthquakes de la MLS, equipo que estaba en la búsqueda de un lateral iz­quierdo, tras la partida de otro jugador de la Selección Peruana: Marcos López.

En ese sentido, Radio Ovación, y pudo corroborar Depor, confirmó que el exju­gador de Saint-Étienne de la Ligue 1 (Francia) llegó a un acuerdo con el con­junto de la MLS para sumarse a sus filas con miras a la presente temporada del campeonato que ya lleva algunas jorna­das disputadas.

En San Jose Earthquakes quedaron más que contentos con el desenvolvi­miento de Marcos López en el equipo, por lo que no dudaron en ponerse en contacto con otro elemento de la Selec­ción Peruana para que ocupe el lugar dejado por el ahora futbolista de Feye­noord de Países Bajos.

Este será el tercer equipo, en el ex­tranjero, que defienda Miguel Trauco en lo que va de su carrera, ya que -ade­más de Saint-Étienne- supo jugar por Flamengo (Brasil), escuadra en la que pudo compartir vestuarios con Paolo Guerrero.

Sus registros con la Selección Peruana

Sin ninguna duda, Trauco ha sido im­portante en la Selección Peruana. Si bien su primera aparición con el com­binado nacional fue en un amistoso en 2014 ante Panamá, fue con Ricardo Ga­reca que obtuvo mayor protagonismo. Según la información de Transfermarkt, el lateral fue titular en casi todos los partidos que disputó bajo las órdenes del ‘Tigre’ (65) y solo fue suplente e in­gresó en el segundo tiempo ante Nueva Zelanda, en junio pasado.

En total, el defensor disputó 67 par­tidos con la ‘Blanquirroja’ (66 en la era Gareca) y ha dado un total de 5 asisten­cia (no anotó goles). Fue fundamental en las Eliminatorias a Rusia 2018 y en el Mundial celebrado en ese país, así como las Copas Américas 2016, 2019 y par­te de la edición del 2021. También fue importante en las Eliminatorias a Qatar 2022. No obstante, al día de hoy, en un nuevo periodo con Juan Reynoso a la cabeza, su puesto por la banda izquier­da aún no está asegurado.

