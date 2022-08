Indecopi investiga una posible vulneración a las normas de protección del consumidor en el accidente ocurrido el domingo en el sector del Abra Málaga, en la vía Cusco – La Convención

El gerente regional de Turismo de Cusco, Rolando Mendoza Escalante, aseguró que la empresa a la que pertenece el vehículo que se acci­dente en el Abra Málaga, dejando el saldo de cuatro turistas fallecidos, está registrada en el Directorio Na­cional de Prestadores de Servicios Turísticos y la Asociación de Ope­radores del Acceso Amazónico de Machu Picchu.

‘Es una empresa formalmente constituida. La zona de Abra Má­laga es complicada para el tránsito por la neblina y entendemos que ha sido más que nada un factor climá­tico. La información que tenemos es que se hizo un mantenimiento a la vía y que quizás ha faltado la señalética’, dijo Mendoza.

Pero el vehículo no estaba exen­to de multas de tránsito. Según el récord de infracciones de la direc­ción de Informática de la Municipa­lidad Provincial de Cusco, la unidad registra 8 multas sin pagar desde el 2011 hasta el 2020. El vehículo mantiene deudas por S/ 2.248 so­les en total, por faltas como no pre­sentar licencia de conducir o tarjeta de propiedad (G58), estacionarse en zonas prohibidas (G40), no res­petar las señales de tránsito (G57), utilizar señales audibles o visibles iguales o similares a las que utili­zan los vehículos de emergencia o vehículos oficiales (G63), circu­lar sin placas legibles u ocultán­dolas (G60) y no llevar cinturón (G28), entre otras. Todas estas se encuentran tipificadas como faltas graves al Reglamento Na­cional de Tránsito.

Indecopi investiga una posible vulneración a las normas de pro­tección del consumidor

Supervisores de la oficina Re­gional del Indecopi en Cusco requirieron información a la em­presa titular del vehículo sinies­trado, Machu Picchu Top Travel E.I.R.L., sobre la manera en que ocurrieron los hechos y las cau­sas, información documentada sobre las medidas y/o acciones que adoptó una vez ocurrido el accidente y copia del manifiesto de pasajeros.

También deberá informar so­bre las acciones adoptadas con los pasajeros del vehículo que resultaron heridos y fallecidos (detalle de las atenciones mé­dicas, precisando nombre com­pleto y tipo de atención en cada caso, así como la forma de pago o cobertura, de corresponder, entre otros), adjuntar copia del SOAT, del certificado de inspec­ción técnica vehicular y de la licencia de conducir del conduc­tor.

Además, el personal de la ORI Cusco remitió cartas a la Comi­saria de Huyro del distrito de Huayopata de la provincia de la Convención y a la aseguradora Rímac Seguros para verificarse si se procedió a brindar la co­bertura a los heridos. Esta últi­ma debe informar acerca de la vigencia de la póliza del SOAT, relación de heridos y fallecidos, actualizados a la fecha, etc.

De encontrarse indicios ra­zonables de infracción al Códi­go de Protección y Defensa del Consumidor, será informado a la Comisión de esta sede regional para que determine el inicio de un procedimiento administrativo sancionador.

