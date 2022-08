Posted on

La informalidad laboral en el país supera el 76% de la Población Económicamente Activa (PEA).

En ese sentido, para algunos especialistas el abordaje de esta problemática inicia con una nueva forma de ver este fenómeno. «Somos un país muy informal pero para disminuirlo debemos tener en claro que no se va a solucionar mágicamente o con unas políticas sean de derecha o izquierda, pero quizá debamos empezar a desarrollar una nueva filosofía del sector laboral que incluya la seguridad y flexibilidad», refirió Fabricio Cjuno, economista. Bajo ese concepto enfatizó que las actuales políticas de gobierno no son del todo efectivas. «Me parece que los gobiernos nacionales y subnacionales no están haciendo bien su trabajo porque vemos políticas descoordinadas que terminan siendo aspirinas del momento», añadió Cjuno.

La entrada <strong>OTRA MIRADA A LA INFORMALIDAD LABORAL</strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP