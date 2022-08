Posted on

Organizaciones sociales de Espinar no participaron

Un fracaso rotundo resultó la convocatoria a una asamblea popular convocado por Sergio Huamaní, seudo dirigente de una de las faccio­nes del frente de defensa de la provincia de Es­pinar y allegado al candidato a alcalde provincial Rolando Condori, la asamblea se desarrolló en la plaza de armas de Yauri con escasa asistencia de 50 personas y la ausencia de las principales organizaciones sociales de la provincia de Espi­nar demostrando rechazo a la pretendida con­vocatoria.

La intención de dicha asamblea fue la de con­formar un comité de lucha provincial, sin em­bargo, se convirtió en un espacio de aprove­chamiento de Sergio Huamani, quien no dejo escapar la oportunidad para ser elegido presi­dente de dicho comité, además no fue elegido en su totalidad, pues no se designó al secretario de economía, ante la negativa de los presentes para asumir dicha función, hecho que demues­tra que la única intención de Huamani es la de usurpar y copar un cargo más para sus intere­ses particulares.

Como se recuerda esta asamblea que no contó con el respaldo de la población fue convocado por Sergio Huamani, luego de que este no lo­grara ser considerado como representante legal del FUDIE en la última reunión del comité de gestión del Convenio Marco por no contar con la personería jurídica que respalde su cargo, reu­nión que tuvo que ser suspendida por el desor­den generado por su propia esposa y allegados.

La asamblea desarrollada en la plaza de armas de Espinar, se inició al promediar las 11:30 y concluyo una hora después, al parecer la úni­ca intención fue de nombrar en un nuevo cargo al seudo dirigente Huamani cuya actitud es de aprovechamiento político.

La entrada Usurpador del cargo en espinar, Sergio Huamaní fracaso total­mente ante pretendida asamblea popular se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP