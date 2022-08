Posted on

Tal advertencia la hizo el ex director general de Hidrocarburos del Minem, Erick García Portugal, en una exposición en la XI Conferencia de Gas Natural en el Perú.

Según el ex director general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Erick García Portugal, el Gobierno no está priorizando los proyectos para llevar el gas de Camisea al interior del país. El pago que realiza el Estado vía el fondo FISE para el reconocimiento de las inversiones que realizan empresas privadas en implementar redes de distribución de gas natural e instalaciones domiciliarias para el suministro de ese combustible, cada vez registraría más demoras.

Tal advertencia la hizo el ex director general de Hidrocarburos del Minem, Erick García Portugal, en una exposición en la XI Conferencia de Gas Natural en el Perú, donde indicó que hay demoras del Estado en entregar los recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) que llegan hasta a más de dos meses, y que se deben abonar luego de concluir las obras. “Eso perjudica a las empresas (que dan esos servicios) que hoy ya no quieren apostar por la masificación”, indicó el ex funcionario del Minem.

La entrada <strong>Empresas ya no quieren apostar por masificar el gas natural por retraso en pagos del fondo FISE</strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP