El 34%, de acuerdo al estudio de opinión, difundido en “Cuarto poder”, piensa que el jefe de Estado sí colabora con la justicia, “porque es inocente”. La encuesta de Ipsos Perú también reveló que, en el último mes, la aprobación a Castillo Terrones pasó de 20% a 25%, y su rechazó bajó de 74% a 69%.

En su último viaje a Huánuco, el presidente Pedro Castillo dijo que desde el Ministerio Público le están “sembrando miles de cosas” para hacer creer que él y su familia “son corruptos”, en referencia a las seis investigaciones preliminares que afronta en la actualidad. No obstante, una reciente encuesta de Ipsos Perú, refiere que el 54% opina que el mandatario obstaculiza el desarrollo de estas pesquisas, “porque es culpable” de los presuntos delitos que se le imputan. El estudio de opinión, difundido en el programa “Cuarto Poder”, también indica que el 34% piensa que Castillo Terrones sí está colaborando con la fiscalía, “porque es inocente”, mientras un 12% no precisa.

Al respecto, el politólogo Daniel Encinas dijo que le sorprende que no sea mayor el porcentaje de personas que cree que el mandatario obstaculiza a los órganos del sistema de justicia, porque, en las últimas semanas, el docente y los integrantes del Gabinete Ministerial “están pechando” a la Fiscalía de la Nación y al Poder Judicial. “Hoy en día, Castillo se parece más al candidato de la primera vuelta [de las elecciones de 2021] que despotricaba en contra de todas las instituciones de control político. Esto no representa, en este momento, un riesgo mayúsculo, porque es un presidente precario, pero no deja de ser riesgo tener a un jefe de Estado en ejercicio en un abierto enfrentamiento con el sistema de justicia”, subrayó a El Comercio.

