Alonso Briceño y Paúl Schabauer em­pezaron una gran amistad desde muy niños en el colegio donde conocieron a Luis Buckley, desde entonces, el arte nunca dejó de estar presente, así em­pezaron a hacer música en el ático de Paúl para la familia y amigos; luego años más tarde en el 2013 se volvieron a juntar por casualidades de la vida, tenían un sueño que en ese momen­to podían hacerlo realidad, pagar para hacer su propio disco; no fue fácil, pero si muy divertido cuentan ellos, así co­nocieron a su productor y amigo David Chang quien los ayudó a fluir cantan­do descalzos por ejemplo para que We The Lion pudiera rugir con su música y éxito que ahora traspasa fronteras.

Violet es su primer disco que les tomó tres años terminar ya que en ese momento la música solo podía ser un pasatiempo, pero ahí empezaron como ellos lo dijeron a “abrir el corazón con uno mismo y empezar a componer”; el resultado, fue que más amigos empe­zaron a seguir a la manada, así también una empresa de telefonía móvil eligiera su canción “Found Love” como parte de su comercial y estas fueran las puertas al mundo para compartir esas bonitas energías con esencia propia.

Luego sacaron su segundo disco Kis­met, otro gran disco, con historia pro­pia y de gran calidad profesional por los detalles artísticos que nos regalan para el oído y que llegan al corazón. La familia sigue creciendo y el reflejo más allá de los hits son las ya varias giras sumadas por el interior del Perú, México, Estados Unidos, España hasta ser reconocidos como Embajadores de la Marca Perú y todo en poco tiempo.

La música de We The Lion te invita a ser tú mismo, conectar contigo y con el universo; saber dejarse fluir con las energías correctas y puras; pero esta es solo la opinión de uno más que aho­ra los sigue con el alma. La fecha para verlos está marcada para este sábado 30 de agosto en el ApuFest 2022, aquí en Cusco, junto a grandes artísticas internacionales como Juanes, Rombai, Los Mirlos, Temple Sour entre otros más.

