Congresista Cortez denunciará a Alva ante la Comisión de Ética Parlamentaria

La congresista de Acción Popular (AP), María del Carmen Alva, ofreció disculpas a la parlamentaria Isabel Cortez (Cambio Democrático), luego de ja­lonearla del brazo durante la sesión plenaria del Parlamento convocada para hoy.

Dicha sesión fue suspendida por la titular del Congreso, Lady Camones, tras una serie de inci­dentes producidos tras la intervención de la parla­mentaria Norma Yarrow (Avanza País), que en su discurso dijo frases consideradas ofensivas para los integrantes de otras bancadas.

«Hace unos momentos tuve una reacción inade­cuada con la congresista Isabel Cortez en el Hemi­ciclo del Congreso. Quiero pedir disculpas públicas a ella y todo el país. No estuve bien», escribió la expresidenta del Le­gislativo.

Asimismo, la banca­da de Acción Popular expresó a través de su cuenta de Twitter que «no avalará nin­gún tipo de violencia».

Además pide discul­pas públicas a la con­gresista Isabel Cor­tez «por el incidente acontecido en el he­miciclo».

Por su parte, la le­gisladora Cortez se­ñaló que junto a su bancada está presen­tando un oficio para denunciar ante la Co­misión de Ética Parlamentaria a Alva por la agre­sión que sufrió.

«Junto con mi bancada estoy presentando oficio para denunciar ante ética a la señora Maricarmen Alva por la agresión a mi persona que es, a la vez, contra toda mujer trabajadora de nuestro país. La prepotencia y violencia de la élite de nuestro país no debe gozar más de impunidad», expresó en su cuenta de Twitter.

Precisó, además, que Alva «siempre tiene ese tipo de reacciones» y que ella estuvo cerca del congresista Wilson Soto porque estaba un poco alterado y para solidarizarse con él.

«(Alva) Me dijo que me fuera de allí y no me metiera en su bancada, pero le dije que no tenía porqué irme y que tengo derecho de acercarme y estar donde el Congreso me necesita y ahí ella pierde los papeles», dijo.

Tras la reanudación de la sesión, la presidenta del Congreso, Lady Camones, indicó que la Mesa Directiva rechaza todo tipo de actos de violencia y pidió respeto para todos y cada uno de los parla­mentarios.

En tanto, el vocero de Cambio Democrático, Edgar Reymundo, anunció que presentarán una denuncia a la Comisión de Ética Parlamentaria en contra María del Carmen Alva, pidiendo «la máxi­ma sanción».

«Se trató de un hecho evidente que se ha pre­sentado en el pleno del Congreso y le damos el to­tal respaldo a la congresista Isabel Cortez», refirió.

Source: RPP