La mediática actriz se casó en Perú en un matrimonio secreto con el empresario John Easterling

La actriz y cantante británi­co-australiana Olivia Newton- John falleció este lunes a los 73 años, y las muestras de afecto, pesar y reconocimiento a su carrera se han multiplica­do, lo mismo que el recuerdo de cada uno de los pasos en la famosa vida de la actriz.

Uno de los eventos más recordados y que involucra directamente al Perú, fue su íntimo matrimonio con el em­presario estadounidense John Easterling, en una ceremonia secreta realizada en Cusco el 2007, según publicó en su momento la revista Hola y que luego la misma actriz confir­maría.

La ceremonia se efectuó en quechua al estilo incaico, en una montaña cercana a la sel­va peruana, el 21 de junio de 2007. Olivia Newton-John lució una manta matrimonial incai­ca, mientras que su esposo usó un poncho cuzqueño.

Luego de la ceremonia, la pareja disfrutó de su luna de miel explorando la ciudade­la incaica del Cusco por una semana.

“John es una persona ex­traordinaria, es amable, dulce y amoroso. Tiene un montón de integridad y autenticidad, y yo me siento profundamen­te enamorada de él. Es muy considerado y atento. Es uno en un millón y no podría estar más encantada de que sea mío”, afirmó la actriz en la entrevista concedida a Hola en el 2007.

“Soy la mujer más feliz del mundo”, agregó Newton-John, quien en ese entonces contaba con 59 años. La intérprete de “You’re The One That I Want» sorprendió a sus amigos y seguidores el 4 de julio en su casa de Malibú, con una se­gunda ceremonia de enlace.

Luego de ello, en una entre­vista realizada en el 2016, la cantante dio detalles de su relación con el Perú y contó los motivos que la llevaron a casarse en Cusco:

“Mi marido John (Easterling) y yo tomamos unas vacacio­nes en Perú con algunos ami­gos en común y nos enamora­mos en ese viaje”, empezó la narración de su idilio.

“Un año más tarde volvimos a la cima de la montaña y nos casamos. John ha estado yendo a Perú desde hace más de veinte años y me mostró lo especial que es estar allí”, agregó.

“Es tan hermoso y puro y nos representa como pareja, ya que es donde realmente nos enamoramos”, finalizó la intér­prete de “Devotamente tuya”.

La actriz y cantante fue un ícono mundial tras protagoni­zar la cinta Grease, que marcó a toda una generación a nivel mundial.

«Grease» fue una película musical de 1978 ambientada en los años 50 dirigida por Randal Kleiser y protagonizada por John Travolta junto a Oli­via Newton-John. La cinta está basada en el musical homó­nimo de 1972 creado por Jim Jacobs y Warren Casey.

La película fue un rotundo éxito y consolidó la carrera de varios artistas principales como la del mismo Travol­ta, la de Newton-John, la de Stockard Channing y la del desaparecido Jeff Conaway, así como la de personajes secundarios como la del actor Lorenzo Lamas.

