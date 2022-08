Deliciosas recetas de comidas de la Costa, Sierra y Selva se encuentran disponibles en nuestra página web www.ins.gob.pe

El incremento progresivo de las activida­des laborales de manera presencial puede generar algunos cambios en la alimentación de las personas como comer fuera de hora, no tomar desayuno o almorzar, reemplazar las comidas por productos ultraprocesados y la ingesta de dulces para combatir el frío.

Frente a ello, especialistas del INS hacen un llamado de alerta y señalan que “este tipo de hábitos alimentarios no resultan nada saludables porque pueden originar sobrepeso y obesidad, son considerados factores de alto riesgo para las personas contagiadas del COVID -19, siendo cada vez más jóvenes las personas que padecen de este factor de riesgo”.

Ante ello recomiendan a la población tener una alimentación variada, natural y saluda­ble para fortalecer el sistema de defensa del organismo y así prevenir diversas enferme­dades durante la cuarta ola del COVID-19.

“La nutrición adecuada es la clave para fortalecer el sistema inmunológico, prote­giendo el funcionamiento de varios órganos que ayudan a combatir los patógenos, tales como los virus y las bacterias que causan enfermedades”, indican los nutricionistas del INS.

Los alimentos ricos en vitamina A (o beta caroteno), vitamina C, vitamina E, vitamina D y antioxidantes además de otros nutrien­tes, mantienen el sistema inmunológico funcionando a un nivel óptimo.

Para la hidratación, los especialistas indi­can que se debe consumir bebidas calien­tes, infusiones bajas en azúcar, refrescos de frutas, chicha morada y emoliente, porque el consumo ayuda a la digestión y elimina­ción de productos de desecho.

“Lo ideal es consumir entre 6 a 8 vasos de agua al día (2 litros de agua al día), lo cual nos mantendrá hidratados y brindará la saciedad necesaria y evitará consumir alimentos innecesarios”, indican los especia­listas del INS.

Los refrigerios o loncheras o meriendas (media mañana y media tarde) ayudarán a evitar consumir alimentos o productos altos en calorías como chocolates, snacks, dulces, golosinas, etc., los cuales no son necesarias para el organismo porque no aportan nutrientes esenciales. Se recomien­da el consumo de frutas frescas ricas en vitamina C como las naranjas, las man­darinas, el camu camu, el aguaymanto, la toronja, entre otros. Así como el consumo de verduras por su contenido de fibra que contribuyen con la saciedad.

“Hay que tener cuidado con la cantidad de fideos, arroz y harinas en general, pues un consumo excesivo puede producir aumento de peso, además de evitar el consumo de productos ultraprocesados, ya que estos tienen una gran cantidad de energía que proviene de la alta cantidad de azúcares y grasas saturadas y cuyo consumo frecuente y en cantidad son perjudiciales para nuestra nutrición y salud, lo ideal es consumir pre­paraciones variadas, nutritivas y balancea­das”, indican.

Finalmente, practicar algún tipo de acti­vidad física, como subir y bajar escaleras, bailar, caminar, realizar juegos que impli­quen movimiento y realizar los quehaceres de la casa, ayuda a evitar el sedentarismo y sentirnos saludables y activos.

“No hay que olvidar lo importante que es tener horarios establecidos de comidas y meriendas, mantenerse hidratado, consumir una buena cantidad de verduras y frutas (incluidos frutos secos), así como realizar actividad física”, recomiendan los nutricio­nistas del INS.

Para tener mayor información sobre las alternativas variadas y saludables que ofrecen los nutricionistas del INS en la elaboración de sus comidas los invitamos a ingresar a https://web.ins.gob.pe/es/ali­mentacion-y-nutricion/recetas-y-refrigerios/ la-mejor-receta

https://web.ins.gob.pe/es/alimentacion-y-nutricion/recetas-y-refrigerios/recetarios-variados

La entrada Nutricionistas del INS destacan la importancia de la alimenta ­ción variada para fortalecer el sistema de defensa se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP