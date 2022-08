Luis Fernando Gómez, director ejecutivo Consejo Empresarial Colombiano (CEC), conversó con Gestión sobre las expectativas de las inversiones en Perú.

¿A cuánto ascienden las inversiones colombianas en el Perú? Ascienden a US $22,000 millones, acumulados en los últimos 20 años (ver vinculada). El sector más importante es el de energía, que representa un 45% de las inversiones de empresas grandes (ver tabla) y de aquellas que hacen la infraestructura en torno a esas inversiones. Este año han llegado al Perú nueve empresas nuevas provenientes de Colombia y cinco más se alistan para arribar. ¿Qué nuevas inversiones hay? Por ejemplo, están viniendo US $30 millones de inversiones, nuevas y reinversiones. Ahí tenemos a Autoniza, ocho concesionarios Chevrolet GM (US$ 15 millones); Experta Salud (US$ 5 millones); Red Verde del Perú, empresa de transporte courier (US$ 4 millones); Dimel, fabricante de postes de iluminación (US$ 3 millones); Dattis del Perú, agencia de relaciones públicas, que es la primera en Colombia; Joyco, empresa de supervisión de obras, entre otras. ¿Cuál es el flujo anual de inversiones colombianas y a cuánto llegará este año? En los dos últimos años, por la pandemia, cayeron las inversiones colombianas en Perú. En el 2021, alcanzaron los US $1,780 millones. El 2022 ha sido muy incierto para los inversionistas colombianos, pero las que están llegando alcanzan a US $500 o US $600 millones en este año.

