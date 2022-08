Posted on

Juan Reynoso fue presentado como nuevo entrenador de la selección peruana y conferencia de prensa se refirió al plan y expectativas que tiene con el combinado patrio.

“Desde que abrieron las puertas de la VIDENA, reci­bí muestras de cariño y predisposición. El pequeño tour que se hicieron en las horas previas me marcan muchas cosas y me deja gratas sensaciones, pues veo que la Fe­deración hizo el esfuerzo de acercarse al primer mundo”, sostuvo en conferencia de presentación.

El entrenador añadió: «Es un sueño de vida, estoy que emocionado de tener este cargo, pero este es un trabajo de todos. Llego a la selección para sumar en todo sen­tido, metodología o hacer un torneo más competitivo”.

Luego agregó: “Hoy es un buen momento que, si todos sumamos, podemos hacer una reingeniería total en todo lo que es nuestro fútbol”.

Reynoso asegura pasar por un gran momento de su ca­rrera. «Hoy me toca llegar con mucha energía, ganas y ilusionado de sumar. Vengo con la intención de que la Selección se siga potenciando competitivamente».

“En la madurez encontré los matices, en mis inicios era menos tolerante para encontrarlo y hoy en lo técnico, tácticos y los años te dan eso. A veces uno quiere acelerar los procesos y sientes que ya estas, pero a veces no es así. Siento que luego de esta etapa se verá un mejor Juan”, agregó.

El estratega halagó el trabajo de la Federación Peruana de Fútbol. «Las condiciones en la Videna están dadas para ha­cer un trabajo estable y con proyección. Hoy en día el ju­gador peruano se la cree y se le respeta afuera».

Reynoso espera tener una reunión con Ricardo Gareca.»No he tenido la suerte de conversar con Ricardo, pero hay algo pendiente para hablar de fútbol y retroalimentar­nos. Él puede ayudar más de lo que yo le pueda decir».

“Me llamó mucho la atención el equipo como grupo hu­mano, esa parte me convenció, no creo que sea borrón y cuenta nueva. Hay muchas cosas que debemos rescatar de lo que hizo Ricardo y su cuerpo técnico. Hoy en día nos ven distintos internacionalmente”.

El flamante técnico bicolor halagó el trabajo de Gianluca Lapadula. «Lapadula es un jugador que, más allá de sus condiciones técnicas-tácticas, se nota que es un gana­dor, es un tipo que contagia. Como defensa me visuali­zo enfrentándolo y seguro me complicaría, y es de esos delanteros que uno como defensa no quiere enfrentar».

Finalmente, se refirió al futbolista nacional. “Creo que el jugador peruano cada vez se adapta más a la exigencia a la alta competencia”.

Source: RPP