El fin de semana ha sido especial, no solo por los feriados largos sino también porque en corazón del Valle Sagrado de los Incas, hubo una bella sinergia, entre cultura viva y mensajes positivos que nos regalaron grupos como We The Lion, para luego no parar de bailar al mejor ritmo de Sonora Patronal donde no faltaron esos brindis entre amigos, conocidos y un espectáculo asegurado gracias al Troglo Fest!.

Las Troglo Birra y sus variedades de rica cerveza artesanal, no faltaron y se degustaron como se debe, de caño a la temperatura perfecta y con la espuma ¡Uf! digna de volver a saborear de solo recordarla. Recomendación, su “Huaranita” un estilo IPA que en el concierto artistas y público la pedían y ya sabemos el porqué.

Las energías positivas las compartieron Mariano quien puso la voz de Laguna Pai, Salo un capo en la guitarra que hicieron vibrar a la gente al ritmo característico que solo ellos pueden hacerlo, ¡Gracias Laguna Pai! no solo son grandes artistas, sino también bellísimas personas ya que muchos no solo compartieron selfies y saluds, sino también buenos recuerdos.

Y finalmente agradecer a la Finca Intiquilla y a Troglo Birra quienes aseguraron la organización del evento y lugar; la seguridad, señalización y ambientación, el espacio perfecto para este tipo de eventos. Además la Finca Intiquilla los espera todos los días en el corazón del valle sagrado, en Urubamba, su ubicación aquí, pues pueden pasar a disfrutar de su variedad de locales y comidas todos los días y espectáculos de fines de semana.

Síguelos en sus redes sociales y websites:

Finca Intiquilla:

Facebook : @FincaIntiquillaCusco

Instagram : @FincaIntiquillaCusco

Google Maps: Finca Intiquilla Cusco

Laguna Pai:

http://lagunapai.com/

