Posted on

Danilo Carando, delantero de Cien­ciano, habló del buen triunfo conse­guido ante Ayacucho FC y de lo que será la próxima fecha ante Universi­tario.

«Un triunfo muy importante (ante Ayacucho), fue un gran es­fuerzo de todo el plantel y esta­mos felices por eso. Ahora nos toca un partido duro ante Uni­versitario y tenemos que prepa­rarnos», dijo a ‘la Hora del Papá’ de Radio Ovación.

Agregó: «Todos los compañeros están aptos para jugar, los uti­leros, cuerpo médico, equipo de trabajo, somos un gran equipo. También nuestros hinchas, por eso es importante que nos acom­pañen este fin de semana en el estadio».

De cara a la próxima fecha co­mentó: «Sabemos lo que signifi­ca jugar ante Universitario, ellos también van a tener sus precau­ciones porque Cienciano es un equipo que juega bien al fútbol. Será un lindo partido por eso es importante que el Garcilaso esté repleto y se pinte de rojo».

Por otro lado, se refirió a la am­pliación de su contrato: «Estoy muy agradecido con Cusco, la directiva confió en mí, me trató muy bien, además, es un lugar con el que me identifico, mi hija nació allí. Pese a que tuve otras propues­tas, se pudo llegar a un acuerdo y me quedaré hasta el 2024». «Cienciano está haciendo bien las cosas, los chicos de reserva y menores son importantes, somos una familia, ojalá podamos

La entrada Carando: «Sabemos lo que significa jugar ante Universitario» se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP