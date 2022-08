Posted on

En junio el PBI habría crecido 3% y en la segunda mitad del año crecería solo 1.5% para terminar el 2022 con 1.7%, señala el exministro.

En aras del fortalecimiento de la anhelada reactivación económica, Alfredo Thorne, el ex ministro de economía refirió que: “Castillo quiere estimular la economía solamente con más gasto corriente”, pues destaca que en lo que va del Gobierno del actual Presidente de la república, Pedro Castillo, no ha habido crecimiento de la economía. Además, en junio el PBI habría crecido 3% y en la segunda mitad del año crecería solo 1.5% para terminar el 2022 con 1.7%, señala la ex autoridad.

La entrada <strong>Alfredo Thorne: “Castillo quiere estimular la economía solamente con más gasto corriente”</strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP