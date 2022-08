Posted on

Alex Valera tendrá su primera experiencia en el extranjero, con Al Fateh de Arabia Saudita.

Fin de la novela. Luego de varias idas y vueltas, Alex Valera fue anunciado este lunes como nuevo fichaje de Al Fa­teh de la Liga de Arabia Saudita hasta la temporada 2025.

«Hola soy Alex Valera y espero estar pronto con ustedes en el Al-Fateh. Les mando un abrazo cuídense mucho», fue el breve mensaje que Valera envió a los hinchas del equipo, en el cual también milita el volante peruano Christian Cue­va.

Como se sabe, Alex Valera llegó a tienda de Universitario de Deportes en la temporada 2021 pudiendo ganarse con fundamentos la titularidad en el primer equipo. En el presente año al­canzó tal vez, una de sus mejores ver­siones y sumó un total de 12 goles, lo cual despertó el interés de varios clubes del extranjero; entre ellos Al Fateh que tuvo que esperar varias semanas para poder cerrar la incorporación del tam­bién atacante de la Selección Peruana.

No obstante, la contratación parecía no prosperar y es que hace algunas se­manas atrás Manuel Barreto, director deportivo de Universitario, señaló que no extistía posibilidades para la venta del jugador por motivos netamente de­portivos.

‘Congelado’ tres partidos

En contraparte, Alex Valera no fue convocado para los últimos tres en­cuentros que disputó Universitario de Deportes: ante Carlos Stein y las de­rrotas ante César Vallejo y Deportivo Municipal, respectivamente.

