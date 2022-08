Posted on

La Sociedad de Comercio Exterior del Perú resalta la falta de preparación de las autoridades que ejercen los cargos en el Perú.

Si algo ha marcado el primer año del Gobierno de izquierda del presidente Pedro Castillo ha sido la absoluta incapacidad para resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía y los escándalos de corrupción. La destrucción de la tecnocracia y la institucionalidad del aparato público han sido evidentes. Sacaron a funcionarios con experiencia en todos los sectores y hubo un proceso intensivo de copamiento de las instituciones públicas con allegados al partido gobernante. El costo es enorme. Este Gobierno le dio la espalda al agro y engañó a los hombres y las mujeres del campo. Lanzaron una segunda reforma agraria que solo fue un mensaje populista vacío, sin acciones concretas para mejorar las condiciones de la pequeña agricultura. No se tomaron acciones para mejorar la productividad del agro, no se articularon programas de asistencia técnica, no se trabajó por mejorar el acceso al agua con obras de irrigación ni se amplió el uso de semillas mejoradas. Tampoco se articularon acciones oportunas que permitieran estar listos para enfrentar la crisis alimentaria global. Después de varios cambios de ministros y funcionarios en el sector, además de improvisación e irregularidades en la compra de fertilizantes, hoy nos enfrentamos a problemas de precios y acceso a los alimentos.

