Los exmilitares desfilaron en la calle en protesta por no ser invitados de participar en la parada militar por Fiestas Patrias. “Por temas políticos nos han retirado”, manifestó uno de ellos

Tras ser excluidos de la parada militar por Fiestas Patrias, los excomandos Chavín de Huántar de­cidieron marchar afuera del Cuartel General del Ejército del Perú, conoci­do popularmente como el Pentagonito, como medi­da de protesta.

Los exmilitares desfi­laron por la avenida San Borja Norte, acompaña­dos por decenas de ciuda­danos que expresaron su respaldo con banderolas, afiches y arengas.

Al improvisado desfile se sumaron también va­rias personas que llega­ron al Pentagonito con la ilusión de ingresar para presenciar la parada mili­tar por Fiestas Patrias.

Excomandos excluidos

Los miembros históricos de la Compañía Especial Contraterrorista Chavín de Huántar, héroes de la liberación de los rehenes en la residencia del em­bajador de Japón tomada por terroristas del MRTA en diciembre de 1996, no fueron invitados a partici­par en la parada militar de este año.

Según precisó a la pren­sa el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, esto se debió a que el desfile por Fiestas Patrias de este año será “solamente de compañías militares en actividad”. Por lo tanto, no participarán los miembros originales de la referida compañía histórica.

Para los excomandos, esta decisión obedece a un tema “político”, motivo por el cual expresaron su rechazo con una protesta en los exteriores del Pen­tagonito.

“Por temas políticos nos han retirado a nosotros. Entiendo que las compa­ñías históricas, en el caso de los Húsares de Junín y la compañía que peleó en la batalla de San Juan, en Miraflores, ya no están vivos, no están presen­tes; pero nosotros sí es­tamos vivos. No tenemos que ser reemplazados por una compañía histórica”, remarcó uno de los exco­mandos.

Incidentes durante la movilización

Durante la movilización de los excomandos, se registraron algunos inci­dentes, luego de que un grupo de ciudadanos in­tentara ingresar al Penta­gonito.

Estas personas tumba­ron las barreras metálicas instaladas para continuar su camino con destino al Cuartel General del Ejér­cito del Perú, pero fueron interceptadas por agentes de la Policía Nacional, que impidieron su avance.

La situación afortuna­damente no escaló a ma­yores, ya que los propios excomandos se mantuvie­ron a distancia, provocan­do que los manifestantes desistan de su intención.

Excluidos de la parada militar, los excomandos Chavín de Huántar marcharon afuera del Pentagonito



