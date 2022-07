Posted on

La nueva presidenta del Congreso consideró que la situación de Pedro Castillo «se va a complicar mucho» tras entrega de Bruno Pacheco. Ade­más, reiteró que su gestión será «implacable» contra la corrupción, «venga de donde venga»

La nueva presidenta del Congreso, Lady Ca­mones, reiteró que su gestión será “implaca­ble” contra la corrupción, “venga de donde venga”, tras lo cual expresó su apoyo y felicitación a la labor que está realizan­do la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en las diversas investigaciones que ha iniciado contra al­tos funcionarios.

En Ampliación de Noti­cias, la titular del Legisla­tivo se refirió al caso del presidente Pedro Castillo, quien está involucrado en una serie de investi­gaciones. Aclaró que, de momento, no hay ningu­na moción de vacancia en marcha.

“He escuchado sí algu­nas posiciones de algu­nos colegas congresistas que indicaron que la pre­sentarían (la moción de vacancia). Eso debería elevarse al Pleno para ver la votación”, sostuvo.

“Antes de ser elegida presidenta del Congreso, he manifestado mi posi­ción que debe darse una vacancia sustentada en hechos que van a estar corroborándose, yo esta­ría a favor”, agregó.

Para Lady Camones, la situación de Pedro Cas­tillo “se va a complicar mucho” tras la entrega al Ministerio Público del ex secretario de Palacio Bru­no Pacheco. “Está dando datos que aparentemente los está corroborando con pruebas”, refirió.

Ausencia de congresistas

Al ser consultada por la decisión de algunos con­gresistas, como Carlos Anderson, quienes han dicho que mañana no se presentarán en el Ple­no para escuchar al pre­sidente Pedro Castillo; Lady Camones dijo res­petar la posición, pero no la comparte.

“Muy independiente de la persona que represen­te el presidente, nosotros tenemos que respetar la investidura del cargo”; manifestó.

La titular del Congreso apuntó que las investi­gaciones contra el pre­sidente deben seguir su marcha en el Ministerio Público.

“Pesa contra el presi­dente muchos casos que aparentemente él estaría involucrado como haber cometido actos de corrup­ción. Es imperativo para nuestra sociedad, nuestro país, conocer cuáles son los detalles”, manifestó.

“Tengo una postura. Para mí. es poco creíble que todo el entorno del presidente esté plagado de corrupción y que no haya tenido conocimiento de esto. No me compete a mi como presidente del Congreso realizar estas investigaciones, sino a la Fiscalía”, sentenció.

