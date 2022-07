Posted on

Ciudadanos de la región del Cusco señalaron que el cambio de Constitución no será la solución para erradicar la corrupción.

El Perú arrastra un problema que acarrea malestar: la corrupción; frente a esta situación, la propuesta de un cambio de Constitución para algunos cusqueños no sería la solución idónea. «Un cambio de Constitución no sería la solución a la corrupción porque los mismos políticos se benefician. No creo que la solución sea un cambio de Constitución y es más en este momento donde hay intereses mezclados», expusieron Elmo Gutiérrez y Elizabeth Troncoso, respectivamente.

Asimismo algunos refieren que erradicar o disminuir este mal puesto que el país necesita buenos líderes y ciudadanos responsables. «Para eliminar de raíz, necesitamos enseñar a los chicos que el poder no es corrupción, sino liderazgo. Creo que la solución será disminuir la cantidad de políticos y librarnos de la burocracia e inculcarnos en valores», dijeron Bertha Díaz y María Peña.

La entrada <strong>CAMBIO DE CONSTITUCIÓN, ¿MÁS DE LO MISMO?</strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP