Asegura rector de la Unsaac, Eleazar Crucinta

Eleazar Crucinta, rector de la Universidad Nacio­nal San Antonio Abad del Cusco, se pronunció ante la compleja situación que viene atravesando la educación universitaria, tras los anuncios en este sector desde los Poderes del Estado.

Como se recuerda, la semana pasada, el Congreso pu­blicó la ley que debilita a la Sunedu pese a que el Poder Judicial declaró nulo el proceso legislativo.

La autoridad cusqueña cuestionó la existencia de la Sunedu, indicando que, a cinco años de entrar en fun­cionamiento, no ha mostrado mejorías que se puedan evidenciar, concretamente en la UNSAAC, además de insistir en la precariedad en la que se encuentra, ‘está en crisis’.

‘La universidad está en crisis, hemos dicho y lo segui­remos diciendo, está en crisis y una crisis más genera­lizada en la parte de las universidades públicas, porque como la nuestra por ejemplo (UNSAAC)- no tenemos laboratorios, así como tal. No hemos sabido enfrentar el proceso de la educación virtual. Son aspectos que la­mentablemente la educación universitaria no está acor­de a los avances del desarrollo y somos nosotros, los universitarios los que debemos solucionar’.

Lamentó que el Congreso y el Ejecutivo ‘estén en pug­na por sus propios intereses, haciendo que las universi­dades sigan en crisis’.

Crucinta señaló que la posición de los estudiantes ‘se respeta’, sin embargo, enfatizó que, tras 5 años, no ha habido mejoras. ‘Esos 5 años, cómo ha fun­cionado la universidad, qué mejoras tubo, ¿eso es calidad?, no tener docentes no tener laboratorios de calidad’ finalizó.

La entrada 'La UNSAAC está en crisis, no hemos sabido enfrentar el proceso de la educación virtual'



