“De corroborarse la obstrucción a la justicia de parte del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, debe dar un paso al costado”, se lee en el comunicado de los Empresarios Unidos por el Perú.

Los Empresarios Unidos por el Perú, un bloque de gremios, cámaras, asociaciones y conglomerados, emitieron un comunicado tras los hechos relacionados con la salida del exministro del Interior, Mariano González, y la coyuntura política, en el que señalaron que —en caso se corrobore una obstrucción a la justicia— el presidente Pedro Castillo debe dar un “paso al costado”. “De corroborarse la obstrucción a la justicia de parte del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, debe dar un paso al costado por la incapacidad moral demostrada en el manejo del Gobierno”, se lee en el comunicado, difundido en sus redes sociales.

Refirieron que si el mandatario no escucha la demanda, el Congreso de la República debe cumplir su rol político para el equilibrio de poderes frente a la coyuntura política. “Y si no escucha la demanda, será el Congreso de la República quien debe asumir su rol de equilibrio de poderes y su responsabilidad frente a la historia y demostrar que no se encuentra coludido con las más altas esferas de este Gobierno”, aseguraron los Empresarios Unidos por el Perú. Los Empresarios Unidos por el Perú reiteraron su rechazo a los actos de corrupción que involucran al entorno presidencial y el Gobierno. En ese sentido, lamentaron que el presidente Pedro Castillo “evite colaborar con la justicia e, incluso, podría estar obstruyéndola”.

