Un nuevo caso de crueldad animal. Al sujeto no le importó los pedidos de la gente para que suelte al can. Testigos afirman que el perro murió producto del violento ataque

Un hombre maltrató a un perro frente a los re­clamos de sus vecinos, quienes le pedían a gri­tos que suelte al animal, y hasta le hicieron saber que lo estaban grabando. Sin embargo, el sujeto no hizo caso. El horrendo episodio habría ocurrido en Zarzuela, en el distrito de Santiago.

Un video registrado por ciudadanos, evidenció a un individuo, de quien se desconoce su identidad, sometiendo al can a un cruel maltrato. El hom­bre sujetó al perro con una soga por el cuello, lo arrastró por las inme­diaciones de un pasaje y, mientras eso pasa, per­mite que otros animales lo muerdan.

Todo esto a vista y pa­ciencia de varios de sus vecinos. ‘Oiga, suéltelo, qué le pasa, no sea enfer­mo’, se logra escuchar a través del clip.

‘Está bien que te haya mordido, pero él no pien­sa, por qué lo haces sufrir así, arréglate con los due­ños, por qué le haces eso a él’, manifiesta un mora­dor. Al parecer, el can lo habría agredido antes.

Los testigos del hecho no dejaban de gritarle y amenazarlo con que lo estaban filmando, pero el tipo no prestó aten­ción a sus advertencias. Una mujer trataba de justificarlo ante los ve­cinos, pero no lo consi­guió. El perro quedó ten­dido en el suelo y ya no se movía.

