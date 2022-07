Una inadecuada ejecución presupuestal impacta negativamente en el acceso a servicios de calidad para los ciudadanos.

Para la economista Mónica Muñoz, el ineficiente proceder de las autoridades en el manejo y administración de recursos, sería la principal causa de que no se logren metas para impulsar la competitividad de sus regiones. «Todos los años no se ejecuta un 30% de presupuesto y a la fecha las entidades del gobierno ejecutaron solo un 24%, lo que se traduce en que los diferentes servicios no llegan a tiempo o no tenemos servicios de calidad», señaló Mónica Muñoz Najar, coordinadora de la Red de Estudio para el Desarrollo- REDES.

Asimismo, refirió que la región Cusco el año 2021 dejó de ejecutar más de 400 millones de soles por recursos de canon. «En Cusco todas las municipalidades de Canon dejaron de ejecutar 459 millones de soles, entonces, sí hay muchísimo dinero sin ejecutar que se debería trasladar a tener los mejores servicios», concluyó Muñoz.

La entrada <strong>459 MILLONES DE SOLES POR CANON SE DEJARON DE EJECUTAR EL 2021</strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP