Carrillo responde tras los rumores de la renuncia de Cueva

Ricardo Gareca se despidió de la Selección Peruana el último martes, en conferencia de prensa. El ‘Tigre’ no llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y dio a un paso al costado del equipo blanquirrojo tras siete largos años, en los que consiguió llegar a una final de Copa América (2019) y, por supuesto, clasificar a una Copa del Mundo (Rusia 2018).

Tras conocerse la noticia, más de un jugador del equi­po se refirió al respecto. Entre ellos, André Carrillo, quien en conversación con Full Deporte dejó claro que respeta la decisión de la directiva y agradeció lo que consiguió el entrenador argentino en nuestro país: “Ya se sabía hace algunos días que el profesor Ricardo no iba a continuar. Esto suele pasar en el fútbol. Ya me pasó con diferentes técnicos”.

“Es cierto que en Perú hace mucho no pasaba (cam­biar de entrenador), él es un personaje querido por todo lo que consiguió. Pero son decisiones que a veces tiene que tomar la cabeza. Yo entiendo que la gran mayoría no está contenta, pero también hay que ver la otra par­te. Nunca sabemos realmente lo que sucede, se especu­la demasiado”, agregó.

La ‘Culebra’ no dudó en referirse a los rumores que se­ñalan que Christian Cueva, pieza importante del cuadro nacional, decidió renunciar a jugar con el equipo tras la partida del ‘Tigre’.

“Sin hablar con Christian, puedo casi confirmar que es totalmente falso. No creo que, porque no continúe Ga­reca, un jugador dé un paso al costado. El país está por delante de cualquier DT o jugador. Yo quiero continuar y estoy seguro de que todos van a continuar, la vida sigue. Hay técnicos que me han amado el doble que Gareca y he tenido que seguir”, dijo André.

Hasta el momento, Christian Cueva no se ha pronun­ciado al respecto mediante sus redes sociales.

