El turismo es una de las actividades principales en la región del Cusco sin embargo a la fecha no logra alcanzar las cifras de pre pandemia.

Ante ello algunos voceros del sector identificaron y expusieron las principales causas. «Para continuar beneficiando a la población con el turismo debemos brindar servicio de calidad, pero no existe, porque tenemos mucho informalismo; en los destinos turísticos no hay señalizaciones adecuadas, no hay postas médicas, hay servicios higiénicos pésimos, y las autoridades y entes competentes deberían atender esas cosas», refirió Sixto Liñan Palomino presidente de Fit Boniotur.

Además exhortó que para brindar un servicio de calidad a los turistas se deberá trabajar de manera articulada con el sector privado y público. «Como empresarios damos las garantías a los viajeros pero para mejorar debemos dialogar sector privado y Ministerio de Cultura, trabajar articulados para hacer un buen plan de visita», añadió Liñan.

SEÑALAN LIMITANTES QUE IMPIDEN LA REACTIVACIÓN DEL TURISMO



