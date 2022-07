Posted on

El presidente de la Confiep, Óscar Caipo, advierte que el Gobierno no está aplicando medidas para atender a la población vulnerable ni para reactivar la economía.

Los gremios empresariales y sindicales se reunieron en el Consejo Nacional de Trabajo del MTPE para analizar la problemática laboral, pero por ahora solo se logró un consenso en uno de los cuatro puntos que se debatieron. Uno de los gremios presentes fue la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la cual advierte que algunas de las medidas planteadas por el Gobierno llevaría a que se pierdan miles de puestos de empleos y provocaría el cierre de cientos de mypes.

Incluso el presidente de la Confiep, Óscar Caipo, señala que no se ve que el Poder Ejecutivo tenga un «norte» en cuanto a materia económica, lo cual implica que no se recupere el empleo, que continúa precarizandose. «Los sectores más vulnerables han tenido una pérdida del 30% de su poder adquisitivo. No vemos que el Gobierno esté tomando las medidas concretas para paliar a ese grupo vulnerable, pero tampoco para reactivar la economía, para generar confianza. La inversión está cayendo este año, está decreciendo, y cuando decrece la inversión se generan menos empleos», dijo en RPP.

La entrada <strong>Confiep: «La inversión está cayendo y esto genera menos empleo»</strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP