Más del 60% de la población no estaría de acuerdo con una nueva constitución

Un 60% de la población no está de acuerdo que se convoque una Asamblea Constituyente, según reveló el estudio de opinión para Lampadia realizado por Ipsos; por ello, la experta en Derecho, Cinthya Reyes, refirió al respecto que «las encuestas demuestran que a la población no le interesa un cambio de constitución. Más bien hay un aprovechamiento político de los reclamos de la gente y no para ayudar. Entonces corremos el mismo riesgo de los países vecinos esa suerte de incertidumbre por un proceso constituyente», refirió Reyes.

Además, exhortó a la ciudadanía estar al pendiente del accionar político, y precisó que la única limitante de los políticos es la Constitución. «Debemos estar vigilantes porque el oportunismo político va a ser constante y tener en cuenta que la Constitución pone límites al poder político de irrumpir abiertamente las normas jurídicas e implementar una dictadura», concluyó.

