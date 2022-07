Posted on

«El Perú perdió US $800 millones en exportación minera, por la paralización de Las Bambas y Cuajone», explicó el director del IIMP.

Debido a la detención forzada de las operaciones de Las Bambas y Cuajone, el Perú perdió US $800 millones en exportación minera y se dejó de comprar S/ 700 millones en insumos a proveedores, manifestó el Ing. Rómulo Mucho, director del Instituto de Ingenieros de Minas.

“La actividad minera genera mayor dinero fresco al Perú, pero está siendo afectada por la inestabilidad política y jurídica, y por mensajes contraproducentes como la creación de una empresa nacional del cobre y la formulación de una nueva Constitución”, declaró a Exitosa TV.

En ese sentido, mostró su preocupación por la posible desaceleración de la inversión minera a partir del tercer trimestre del 2022, producto de la ausencia de proyectos mineros nuevos en etapa de construcción y la finalización de la ejecución del proyecto de cobre Quellaveco. “Originalmente, se consideró para el presente año la construcción de Corani, San Gabriel y Yanacocha Sulfuros, pero no hay fecha de inicio. No nos imaginamos un desarrollo económico nacional, ni en el corto ni en el mediano plazo, sin la minería”, dijo el ex viceministro de Minas.

