Estados Unidos está viviendo un preocupante repunte de casos de la COVID-19, y se han duplicado las hospitalizaciones

Ante la duplicación de las hospitalizaciones por la COVID-19, las autori­dades estadounidenses abogaron por continuar con la vacunación pese no estar clara su efectividad contras las nuevas subva­riantes de ómicron.

Estados Unidos está registrando unas 5 100 hospitalizaciones diarias relacionadas con el corona­virus, «una duplicación de los ingresos hospitalarios desde principios de mayo», afirmó la directora del Cen­tro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky, en rue­da de prensa.

El aumento está relacio­nado con el ascenso me­teórico de los sublinajes BA.4 y BA.5 de la variante ómicron, que se detecta­ron por primera vez en abril. Representan res­pectivamente el 16 % y el 65 % del virus que circula actualmente en Estados Unidos.

Pese a que no son más severas que otras varian­tes, «sabemos que son más transmisibles y tie­nen mayor capacidad para evadir la inmunidad», aña­dió Walensky. Sin embar­go, la directora del CDC precisó que la vacunación y los refuerzos contra los casos graves y la muerte siguen siendo, probable­mente, muy efectivos con las nuevas variantes.

«Mantenerse al día con la vacunación contra la COVID-19 proporciona la mejor protección contra resultados graves», con­cluyó.

Mensaje de

tranquilidad

Pese al aumento de ca­sos, las nuevas variantes no deberían causar pánico o «perturbar nuestras vi­das», dijo Anthony Fauci, el principal asesor médico del presidente Joe Biden.

Aunque el número de víctimas diarias se ha re­ducido considerablemente desde que la crisis alcan­zó su punto álgido hace más de un año, Estados Unidos sigue registrando entre 300 y 350 muertes al día, una cifra «inacep­table», dijo Fauci.

Cada día, el país regis­tra entre 100 000 y 150 000 nuevos casos, pero la cifra podría no ser exacta, puesto que no contempla la totalidad de casos debi­do al uso extendido de las pruebas de la COVID-19 en casa, cuyos resultados a menudo no se comu­nican a las autoridades. (AFP)

