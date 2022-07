En Cusco existen 12 candidatos con observaciones por inmoralidad, según la organización Kuskachay.

A menos de tres meses para las elecciones municipales y regionales, diversos candidatos no contarían con la condición ética y moral para continuar en dicho proceso, según investigación realizada por la organización kichkachay. «Cusco tiene 12 candidatos, resaltan Carlos Cuaresma, Werner Salcedo y T’ika Salizar, no deberían continuar en el proceso electoral porque no tienen la condición ética y moral; sin embargo la ley no prohíbe su participación por lo que presentaremos solicitudes de exclusión y bueno la decisión final está en la ciudadanía», señaló Eduardo Herrera Velarde, director de kuskachay.

Además, explicó que las organizaciones electorales deberían ser más eficientes para evitar que los gobernantes sean procesados. «El sistema de justicia no es accesible para todos, el Jurado Nacional de Elecciones no solo debería hacer observaciones formales y un verdadero político debe dar el ejemplo para ser fiscalizado y mostrar transparencia total de sus acciones», acotó Herrera.

La entrada <strong>«LEY NO PROHÍBE PARTICIPACIÓN DE CANDIDATOS PROCESADOS, SERÁ DECISIÓN CIUDADANA», DIJO EDUARDO HERRERA</strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP