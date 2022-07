Posted on

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) precisó que una tasa reducida del IGV distorsiona y dificulta su aplicación, hace más complicado el sistema tributario e incentiva el «enanismo» empresarial y la informalidad.

El Ministerio de Economía y Fi­nanzas (MEF) reiteró su rechazo a los proyectos de ley presen­tados por el Congreso, para la reducción temporal del IGV, de 18% al 8%, y la compensación automática del saldo del crédito fiscal del IGV acumulado para restaurantes, hoteles y aloja­mientos turísticos.

En su cuenta oficial en la red social Twitter, la entidad minis­terial precisó que dio una opi­nión desfavorable sobre esos proyectos, pues considera que una tasa reducida del IGV dis­torsiona y dificulta su aplicación, hace más complicado el sistema tributario (al generar tres regí­menes adicionales) e incentiva el «enanismo» empresarial y la informalidad.

«La mayoría de empresas que son restaurantes y hoteles no son contribuyentes del IGV. Se­gún estadísticas de la Superin­tendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Su­nat) en el 2021 existía 114 000 contribuyentes en esos rubros, pero más del 50% estaban re­gistrados en el RUS, régimen que no está afecto y no paga IGV», refirió el MEF.

Agregó que la mayoría de res­taurantes y hoteles tienen como clientes a la población local y no a turistas. Y a la fecha vendrían registrando niveles de factura­ción similares a los de prepan­demia, lo que indicaría una re­cuperación del sector.

Facturación falsa

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, el tra­tamiento tributario que los pro­yectos otorgarían al crédito fiscal del IGV crearía incentivos a la facturación falsa, ya que daría a las facturas liquidez monetaria.

«Se estima que dicho proyec­to tendría un costo fiscal de 690 millones de soles. Esta estima­ción no incorpora la cuantifica­ción del incremento del fraude fiscal asociado a este proyecto», detalló.

En general, agrega, los países de la región aplican a restauran­tes la tasa general de Impuesto al Valor Agregado (IVA) como Argentina (21%), Chile (19%) o México (16%). «Una excepción es Colombia que no aplica el IVA a restaurantes, sino el Impues­to Nacional al Consumo igual al 8% del valor de venta y no otor­ga derecho a crédito fiscal».

En el marco de la reactivación, el MEF aseguró que el Gobierno implementó una serie de medi­das de alivio tributario temporal para empresas de restaurantes y hoteles, como prórrogas para la declaración y pago de los tri­butos, suspensión de pagos a cuenta, RAF, devolución acele­rada del ITAN, entre otras.

«El Ministerio de Economía y Finanzas mantiene su posición abierta al diálogo para con­solidar la recuperación de las empresas del sector turismo y apuntalar las condiciones para su mayor crecimiento y desa­rrollo, siempre en el marco de la respon

