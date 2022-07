Posted on

La primera dama acudió junto a su abogado a la Fiscalía para responder sobre su hermana, Yenifer Paredes, quien supuestamente ofreció obras a nombre del gobierno

La Fiscalía de la Nación informó que la primera dama, Lilia Paredes, estu­vo alrededor de tres horas rindiendo su manifesta­ción ante el Sexto Despa­cho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Fun­cionarios. La esposa del presidente Pedro Castillo tuvo que responder en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias contra su her­mana Yenifer Paredes.

Benji Espinoza, abo­gado de Lilia Paredes, informó que su clienta respondió un total de 30 preguntas en la diligencia ante el Ministerio Público luego de que su hermana fuera investigada por pre­suntamente ofrecer obras a nombre del gobierno.

«Durante tres horas, la primera dama, Lilia Pare­des, rindió su declaración ante el 6° Despacho de la 1° Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios; en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias seguida con­tra su hermana Yenifer Paredes», se lee en una publicación del Ministerio Público.

La Fiscalía decidió abrir investigación preliminar a Yenifer Paredes tras la di­fusión de un reportaje en el dominical Cuarto Poder. La cuñada de Pedro Cas­tillo aparece junto Hugo Espino Lucana, gerente de la empresa JJM Espino Ingenieria & Construcción S.A.C. y lleva puesto un chaleco con el nombre y logo de esa compañìa proveedora del Estado.

Paredes no menciona a quien representa en su visita a Chadín, solo se le escucha decir que llevará las necesidades del distri­to «al gobierno central». «Decir que ustedes no tienen el servicio de sa­neamiento y para eso he venido», se le escucha en el video.

En un momento del vi­deo, la voz de un hombre que pide no grabar con sus cámaras a la cuñada de Castillo porque «nadie sabe que la hija del pre­sidente está acá, porque ustedes saben que es bastante delicado». Lue­go ella interviene y dice que pueden grabar videos de sus indicaciones como prueba de sus gestiones, pero pide no compartirlos.

Espinoza afirmó que la esposa del Presidente acudirá «sin ningún pro­blema» a la Fiscalía en caso vuelva a ser convo­cada para dar declaracio­nes.

«Yo creo que con esta declaración es suficien­te. Pero, si se hiciera, la primera dama con mucho gusto va a asistir y va a prestar su cooperación», detalló.

El Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Especia­lizada en Delitos de Co­rrupción de Funcionarios programó la toma de de­claración de Yenifer Pare­des para el 11 julio, a las 09:30 horas, y de Jhony Espino, el 12 de julio, en el mismo horario.

Comisión de Fiscalización cita a Lilia Paredes

La Comisión de Fiscali­zación del Congreso deci­dió citar a Yenifer Paredes Navarro y a su hermana, la primera dama Lilia Pa­redes, tras la difusión de un video en el que estaría ofreciendo obras públicas.

De acuerdo con el docu­mento, la citación es para el próximo miércoles 13 de julio e incluye también al empresario Hugo Espi­no, quien aparece en el mencionado material au­diovisual.

