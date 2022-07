Posted on

El entrenador argentino Ricardo Gareca se pronunció brevemente sobre su posible renovación en la Selección Peruana

En medio de una gran expectativa, Ricardo Ga­reca llegó este jueves al aeropuerto Jorge Chávez para viajar a su natal Argentina y habló breve­mente sobre la posibilidad de continuar como entre­nador de la Selección Pe­ruana en un tercer proce­so eliminatorio rumbo al Mundial 2026.

«Siempre Perú es una prioridad para mí», fue lo primero que dijo Gareca a RPP Noticias y a los demás medios de comunicación. «Tengo un excelente diá­logo», agregó brevemente en referencia a la comu­nicación con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En otro momento, Ga­reca negó un contacto con Boca Juniors, que busca el reemplazo de Sebas­tián Battaglia. «No tengo nada», dijo.

Hay que recordar, que Gareca deja Perú sin anunciar si continuará con el buzo de la bicolor. Se espera que en Argentina se manifieste al respecto luego de una reunión con el presidente de la FPF, Agustín Lozano que se ha mostrado optimista sobre la continuidad del ‘Tigre’.

Gareca no interesa en Boca Juniors

ESPN de Argentina ha desmentido que Boca Ju­niors se encuentre pla­neando contratar al ‘Ti­gre’ Gareca. El periodista Diego Monroig, que cubre las incidencias del cuadro xeneize, dio detalles al respecto.

«Descarto de plano a Ri­cardo Gareca y a Gabriel Heinze como posibles téc­nicos de Boca», informó. Y agregó que el consejo de Boca no tiene a Gare­ca entre las alternativas «porque no lo tienen en carpeta y no apuntan a esa dirección, es lo que tengo entendido», decla­ró en el programa Fútbol 90 que conduce Sebastián ‘Pollo’ Vignolo y en el cual cuenta como panelista a Oscar Ruggeri, amigo personal del DT argentino de 64 años.

Gareca en Selección Peruana

Gareca clasificó a la Se­lección Peruana a Rusia 2018 tras una ausencia de 36 años en Mundiales, lo que lo convirtió en el hom­bre con más aceptación popular en el Perú.

En la reciente Elimina­torias a Qatar 2022, Perú quedó quinto y le corres­pondía enfrentar a un equipo de Asia. A priori, los dirigidos por Ricardo Gareca partían como fa­voritos para ganar el bo­leto a Qatar 2022, pero la derrota ante Australia fue un balde de agua fría.

En siete años, Gareca dirigió 96 partidos con Perú: 40 ganados, 21 em­pates y 35 derrotas. Bajo su batuta la Selección Pe­ruana pasó a tener men­talidad ganadora.

La entrada Ricardo Gareca viajó a Argentina: «Perú siempre es una prioridad» se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP