De los cinco principales rubros, los mayores crecimientos se dieron en Desarrollo y Preparación; así como en Exploración.

De enero a mayo de este año, las empresas mineras invirtieron un total de US $1,886 ‘625,838; cifra 12% superior a los US $1,685’ 000,000 registrado en similar periodo del año previo. Así reveló el Ministerio de Energía y Minas (Minem) a través de su Boletín Estadístico. También se destacó que del total de las inversiones en lo que va de 2022, en mayo se registró la cifra más alta. Así, en el quinto mes las mineras destinaron un total de US $443 millones, valor mayor en 7.7% a los US $412 millones de abril y 14% superior a los US $389 millones de mayo de 2021. Asimismo, si se compara con enero del presente año, las inversiones mineras de mayo fueron 58.6% por encima de los US $276 millones.

La entrada <strong>En mayo se registra la más alta cifra de inversiones mineras en el 2022</strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP