Obras inconclusas o con retrasos preocupa a los ciudadanos.

En Cusco existen megaproyectos que se encuentran inconclusos o con retrasos en su ejecución, como: la construcción del hospital Antonio Lorena, la vía Expresa, el Aeropuerto Chinchero, entre otros, ante ello los ciudadanos expresaron con pena la desidia de las autoridades. «Me da tristeza el tema del hospital Antonio Lorena, más de una década y no pueden concluirlo y más pena me da ver un hospital rebalsado, sin buena atención y que los ciudadanos no digan nada – agrega otro ciudadano – La vía Expresa, Antonio Lorena están abandonados no vemos avances, eso ya es la incompetencia del gobierno regional que año tras año nos tienen en lo mismo», señalaron Wilberth Dávalos y William Velarde.

Asimismo algunos ciudadanos creen que está situación podría revertirse con la ciudadanía responsable. «Está más en los ciudadanos, colegios profesionales -añade otro ciudadano- ahora hay que pensar bien a quien elegir y ver las mejores propuestas», dijeron Andrés Labra y Ronald Sánchez, respectivamente.

