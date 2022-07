Posted on

El economista peruano afirmó que por el momento no hay un detonante específico que reduzca la calificación con las variables que se tienen. Preocupa la desaceleración de la economía.

Durante su presentación en The Prospectors & Developers Association of Canadá (PDAC), hace un par de semanas, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR) destacó la solidez fiscal del Perú, especialmente por el aumento de la recaudación tributaria que está siendo mayor a la que se esperaba. Velarde mencionó que por este hecho no había razón para que la calificación crediticia del Perú se redujera. Gestión conversó con el vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, Jaime Reusche, quien explica cómo se ve desde esta calificadora la posibilidad de un cambio en la calificación crediticia.

Julio Velarde considera que, por la fortaleza fiscal del Perú, nuestra calificación crediticia no debería reducirse. ¿Basta con esto para evitar una rebaja en la nota? “Tiene razón en decir que lo que más sostiene la calificación es la solidez fiscal del Perú. Por ese lado ha habido una reducción importante del déficit y ha sido mucho más rápido que en países vecinos como en Chile o Colombia. En términos de estímulo fiscal, no se gastó mucho esa recaudación como en otros países. Pero uno de los problemas está en la economía misma”, sostuvo.

