Posted on

En diálogo con RPP Noticias, el abogado del prófugo exministro Juan Silva manifestó que su patrocinado se entregará y colaborará con la Justicia solo si se conforma un equipo técnico que verifique el concurso público de la construcción del puente Tarata III

El abogado Alfredo Yalán, de­fensor legal del prófugo exmi­nistro de Transportes Juan Silva, confirmó que el exfuncionario se encuentra en el Perú. Esto luego de que el censurado ministro del Interior, Dimitri Senmache, seña­lara -por error- que se había fu­gado del país.

«He tomado conocimiento de que el ministro del Interior indi­có que mi cliente podría haber viajado al extranjero o se po­dría haber fugado al extranjero. Al respecto debo precisar que mi cliente está en el Perú, está en te­rritorio nacional porque él quiere seguir creyendo en las institucio­nes como el Ministerio Público o el Poder Judicial», indicó.

«El hecho de que el fiscal de la Nación anterior Pablo Sánchez o un juez supremo no estén admi­nistrando justicia con arreglo a ley, con el principio de legalidad, con objetividad, no implica que dos instituciones tan serias estén fallando. Por ello mi cliente no tiene porqué fugarse al extranje­ro, él sigue creyendo en las insti­tuciones peruanas», agregó.

El abogado de Juan Silva tam­bién manifestó que su patrocina­do tiene intención de entregarse y colaborar con la Justicia, pero con una condición: el nombra­miento de un equipo técnico que verifique el concurso público de la construcción del puente Tarata III.

«Él está dispuesto a entregarse, solamente está esperando que la Fiscalía de la Nación realice el peritaje en toda la licitación del Puente Tarata III y ayer hemos presentado un cuarto recurso que pide encarecidamente que la Fis­calía de la Nación nombre dos pe­ritos para lograr detectar que el comité, compuesto por tres per­sonas (…)», indicó.

«Eso es lo único que está espe­rando mi cliente para colaborar con la Justicia. De modo tal que todo está ahora en manos de la Fiscalía de la Nación, como siem­pre ha estado», añadió.

Por último, el abogado sostuvo que cuando el exministro se en­tregue a la Justicia, revelará in­formación importante. «Apenas se entregue, va a ser importantes declaraciones y va a involucrar a los funcionarios de alto nivel que están involucrados en la cons­trucción del puente Tarata III, pues hasta ahora la Fiscalía no sabe la verdad», apuntó.

«Lo único que está esperando mi cliente es que se haga el pe­ritaje que demuestre la falsifica­ción que ha existido y existe en la licitación pública del puente Tara­ta para ponerse a derecho, pues desde el 26 de mayo se ha soli­citado que nombren de urgencia ese peritaje», reiteró.

La entrada Abogado de Juan Silva asegura que el prófugo exministro de Transportes «está dispuesto a entregarse» se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP