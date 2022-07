Encuesta de Ipsos a nivel nacional también indica que el 60 % de peruanos está en desacuerdo con que se convoque a una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Carta Magna.

El 61 % de peruanos considera que el gobierno del presidente Pedro Castillo incentiva los conflictos sociales que paralizan la minería en el país, según el último sondeo realizado por Ipsos. La pregunta planteada por la encuestadora fue: “¿Cree usted que el gobierno del presidente Castillo está facilitando la producción y la exportación de minerales o, por el contrario, está permitiendo o incentivando los conflictos sociales que paralizan la minería?”. Frente a esta consulta, solo un 21 % señaló que la gestión actual del Ejecutivo facilita la producción y extracción de la minería, mientras que un 18 % no precisó una respuesta. El estudio de Ipsos también mostró que un 60 % está en desacuerdo en que se convoque a una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Carta Magna. Asimismo, un 32 % está de acuerdo en la propuesta que impulsa el jefe de Estado y el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Por otro lado, un 8% no precisó una posición al respecto. Además, para el 76 % de los ciudadanos, los ministros que designa el mandatario Pedro Castillo “en general no son personas honestas ni capacitadas”. El 16 % cree que estos altos funcionarios de Estado sí están capacitados para el puesto. Solo un 8 % no precisó una opinión.

Source: RPP