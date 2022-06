Pese a que Perú es un país rico en agua dulce existen más de 10 millones de peruanos que no acceden a este recurso, asimismo es alarmente que más de 7 millones no accedan al servicio de desagüe.

Perú es el octavo país más rico del mundo que posee agua dulce, sin embargo este recurso no estaría distribuido de manera adecuada a las familias de todo el territorio peruano, asimismo muchos peruanos padecen de escasez hídrica. «Perú es un país donde 10 millones de peruanos no tienen acceso al agua durante todo el día, 1 millón y medio de peruanos accede a agua entre una a tres horas, 3 millones de peruanos no tienen acceso a agua en su vivienda, y 7 millones y medio no tienen desagüe», sostuvo Carla Toranzo, Coordinadora de Alliance for Water Stewardship.

En ese sentido, Toranzo, agregó que en el país no se realiza un manejo adecuado de las aguas residuales ocasionando el impacto negativo en los ríos. «En nuestro país no se trata el agua y en muchas ocasiones se devuelve al campo tal cual, esto es por la falta de políticas públicas para la autorizaciones para la reutilización de las aguas residuales en la agricultura de sitios desérticos”, concluyó.

