Las demandas de este gremio son por el alza de los precios de los combustibles, descuido de las vías de comunicación, ordenanzas municipales que atentan contra el sector, entre otros. La macroregión sur no acató el paro de transportistas porque existirían dirigentes que politizan esta movilización, por ello el presidente del gremio de transportistas de carga pesada de Cusco, Hugo Meléndez Cardenas, señaló que aplazaron su medida de lucha para el próximo 18 de julio. «Hemos postergado nuestras paralizaciones porque a la fecha no vemos ningún avance de nuestros pedidos, además no solucionan nuestras demandas por el constante cambio de ministros que realiza el gobierno, nosotros pedimos acelerar nuestras demandas al gobierno», dijo Meléndez

Las demandas de este gremio son por el alza de los precios de los combustibles, descuido de las vías de comunicación, ordenanzas municipales que atentan contra el sector, entre otros. «Nuestras demandas son por el alza de combustible que día a día se incrementa, el descuido de las vías que no tienen señalizaciones y terminan con la vida de muchos transportistas, además hay una ordenanza municipal que nos prohíbe el ingreso a la ciudad de 6 de la mañana a 9 de la noche sin considerar que somos un eje principal de las comunicaciones con los otros departamentos», sustentó.

