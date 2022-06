Posted on

Según especialistas una Asamblea Constituyente traería consigo otros impactos para la sociedad, tales como inestabilidad económica y una posible migración.

La abogada Cynthia Reyes, señaló que el tema de la asamblea constituyente tiene también como objetivo cumplir las aspiraciones políticas de un determinado sector que busca el poder permanente. «Una Asamblea Constituyente es una amenaza latente y con ello se viene buscando que el gobierno logre el poder absoluto acompañado de sus aspiraciones políticas; y la actual Constitución tiene como finalidad limitar el poder del Estado», dijo Cynthia Reyes, abogada.

Asimismo, señaló que sí debería existir cambios a ciertos puntos de la carta magna sin embargo esta no debería ser absoluta ya que ocasiona impactos negativos. «Hay cambios que se tiene que hacer pero eso no amerita hacer una reforma total o una aspiración refundacional que tendría como finalidad poder instalar sus deseos ocasionando quizá lo que no queremos, la migración en Latinoamérica», concluyó Reyes.

¿EL PAÍS ESTARÍA PREPARADO PARA UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE?



