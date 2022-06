Posted on

Según la Encuesta Nacional de Hogares, durante el 2020, el empleo en Apurímac se contrajo en 2.9%, lo cual significó la pérdida de aproximadamente 7,700 puestos de trabajo. Durante el 2021, el empleo en la región logró crecer 10.3% respecto al 2020. Esto implica que, entre 2021 y 2019, se crearon 19,000 empleos en la región. No obstante, esto no se ha traducido en una mejora en la calidad del empleo, por lo que aún existen retos por enfrentar. Entre 2019 y 2021, la población ocupada en Apurímac pasó de casi 267,000 trabajadores a más 285,000, superando su nivel prepandemia en 7.1%. Si bien la cantidad de empleos en Apurímac se ha incrementado, la calidad de estos se ha deteriorado. La tasa de empleo adecuado -medido como el porcentaje de trabajadores que laboran 35 a más horas a la semana y perciben ingresos por encima del mínimo referencial definido por el INEI, o que trabajan voluntariamente menos de 35 horas- se ha contraído en la región, pasando de 41.7% en 2019 a 36.0% en 2021. Es decir, solo 3 de cada 10 trabajadores en Apurímac está adecuadamente empleado. Respecto al 2020, la cifra se incrementó en 8.9 puntos porcentuales; sin embargo, no fue suficiente para recuperar el nivel prepandemia.

La entrada <strong>APURÍMAC: 3 DE CADA 10 TRABAJADORES ESTUVO ADECUADAMENTE EMPLEADO EN 2021</strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP